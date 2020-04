«Un temps que no podríem haver imaginat mai»: Torra, al seu diari del confinament

La vida de tots i totes ha quedat trastocada des que ha aterrat el coronavirus a les nostres vides. La imposició del confinament ha fet que molta gent hagi aprofitat per escriure un diari sobre com estan vivint aquests dies històrics, i el president Quim Torra no n'ha estat una excepció. "Ja fa 19 dies vaig començar aquest Diari del confinament. Gairebé 100 pàgines" explica en un post a les seves xarxes on comparteix una fotografia del seus textos.Torra explica que aquestes pàgines l'ajude a "Fixar la memòria d’uns temps que no podríem haver imaginat mai de viure". Un diari on hi va escrivint no sols l'agenda que porta aquests dies com a president, sinó també les reflexions més personals i ínitmes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor