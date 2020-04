Cap mort a la conca d'Òdena en les últimes 24 hores

La conca d'Òdena no ha registrat cap nova mort per coronavirus en les darreres 24 hores. La xifra de víctimes es manté en 107, com la que el Departament de Salut oferia aquest dijous.Sí que hi ha hagut, però, 16 nous casos positius de coronavirus que deixen el total en 644. De tots els infectats, 154 són sanitaris, els mateixos que aquest dimecres. Un total de 226 persones ja han estat donades d'alta, 11 d'elles aquest divendres.

