Ja hi ha 8.635 recuperats de coronavirus a Catalunya

Continua a un nivell alt el ritme de morts pel coronavirus a Catalunya, però també continuen les recuperacions. Aquest divendres s'han comptabilitzat un total de 786 altes, i la suma total de persones que han superat la malaltia és de 8.635.Pel que fa als morts, aquest divendres han perdut la vida per la Covid-19 173 persones als centres sanitaris , segons les dades comunicades pel Departament de Salut. La xifra és notablement inferior a les 242 del dia anterior, a les 244 de dimecres, i a les 262 de dilluns, quan es va assolir el rècord negatiu des que va arribar la pandèmia a Catalunya. En total, 2.508 persones han perdut la vida per la malaltia a Catalunya, segons les dades de Salut.Quant als contagis, en les darreres 24 hores s'han registrat 1.274 nous positius de coronavirus a Catalunya, per a un total acumulat de 24.734. D'aquests positius, un total de 2.108 persones han estat en estat greu des de l'inici de la pandèmia.

