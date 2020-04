Salut ja ha utilitzat 1.300 dels 3.300 llits d'hospitals privats pel coronavirus

Des de l'inici de l'epidèmia de coronavirus, el Departament de Salut ja ha utilitzat 1.307 llits d'hospitals privats per atendre pacients contagiats de la Covid-19, segons expliquen fonts de Salut a. L'alta ocupació del sistema public, que aquests dies fa créixer les places d'UCI, habilita nous espais i aixeca hospitals de campanya, ha portat doncs a comptar també amb recursos privats. La consellera Alba Vergés ja va dir que hi hauria un únic sistema de salut, però fins ara no s'havien donat dades per il·lustrar-ho.El 20 de març la principal patronal de la sanitat privada, ACES, xifrava en un centenar les places cedides fins aleshores i, per tant, aquestes han crescut en 1.200 durant les dues darreres setmanes. Ni la conselleria ni ACES, però, concreten el percentatge d'ocupació de llits convencionals i d'Unitats de Cures Intensives. Segons l' informe de l'Autoritat Catalana de la Competència del març del 2018, a Catalunya hi ha 3.373 llits repartits en 34 hospitals privats, que lògicament també atenen malalts amb mútua aquests dies.Aquest divendres ACES anuciava que la capacitat de més d'una vintena d'hospitals privats havia crescut fins als 2.663 llits hospitalaris, experimentant un creixement del 18%. Asseguraven també que el 70% del total estaven destinats a pacients del coronavirus i que el mateix passava amb el 90% dels 240 llits d'UCI.ACES, però, no concreta quin percentatge del total de llits està ocupat per pacients derivats des del sistema públic i quin pels seus mutualistes. Salut tampoc oferia fins ara dades oficials que permetessin saber quantes places del conjunt de la sanitat privada estavan sent destinades a pacients traslladats pel departament.La consellera de Salut, Alba Vergés, havia esquivat a les rodes de premsa donar resposta a la pregunta de quants llits privats havien estat intervinguts. La consellera afirma que el sistema de salut és "únic" des de l'inici de l'epidèmia i que el Govern utilitza els recursos (per ara 1.300 llits) indistintament de si aquests són públics o privats, en un moment en què els pacients de coronavirus ja suposen el 84% de l'ocupació d'UCI públiques El discurs, però, contrasta amb el del director general d'ACES, Lluís Monset. La patronal considera que qui millor pot organitzar els recursos dels hospitals privats són els seus equips directius i en declaracions aexplica que estan complint aquest objectiu, també gràcies a que la sanitat pública està centrada en la gestió dels seus centres i en guanyar llits."Estem en coordinació continuada i el plantejament que hi ha és d'absoluta col·laboració però són ells [gestors dels hospitals privats] qui saben com es gestionen millor", argumenta. ACES insisteix que des de l'inici de l'epidèmia la patronal ha estat "permanentment" en contacte amb el Servei Català de la Salut, el Sistema d'Emergències Mèdiques i el Consorci Sanitari de Barcelona.

