Ja són 571 els morts per coronavirus a les residències d'avis

La xifra de morts per coronavirus en residències d'avis a Catalunya s'enfila fins a les 571 persones, segons dades del Departament de Treball Afers Socials i Famílies. En les darreres 24 hores s'han registrat 60 defuncions.Pel que fa als diagnòstics, hi ha 1.357 residents en geriàtrics infectats per la Covid-19, 136 més que ahir. "Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de Salut. A més, 264 residents estan hospitalitzats", asseguren fonts del departament. A més, n'hi ha 264 hospitalitzades.Ja són 216 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus -17 més que ahir- i 338 amb persones amb simptomatologia i Pel que fa als i les professionals, 3.689 estan aïllats o tenen simptomatologia.

