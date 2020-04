La Universitat de Barcelona suspèn les classes presencials fins a final de curs

La Universitat de Barcelona no oferirà més docència de forma presencial en el que queda de curs per "la incertesa sobre l'evolució de la pandèmia" del coronavirus i de les mesures que calgui aplicar per contenir-la.En un comunicat del rector de la UB , també s'anuncia que es valora fer les proves d'avaluació presencialment, però es deixa clar que "continuem treballant en la previsió de dos escenaris: fer les proves presencialment i fer-les de forma virtual", fet que dependrà de l'evolució del virus.La UB s'afegeix així a la UAB , que va comunicar també que no impartirà més classes presencials en tot el curs per "l'elevada possibilitat" que el confinament s'allargui. En una trobada telemàtica liderada per Torra aquest mateix divendres entre el Govern i els rectors, ja s'havia acordat que totes les classes universitàries fossin virtuals almenys fins al maig

