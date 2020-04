Es disparen els contagis a la Guàrdia Urbana de Barcelona i un de cada set agents està fora de servei

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha començat el mes d'abril amb un de cada set agents fora de servei. Segons un document oficial al qual ha tingut accés, aquest dimecres la quantitat d'agents contagiats per la Covid-19 era de 120, mentre que n'hi havia 380 confinats. Si es resten els 76 que ja han rebut l'alta o no han donat positiu després de l'aïllament, el total d'agents que no poden treballar és de 424, en una plantilla d'uns 3.000.Pel que fa als contagis, aquests van incrementar en 29 en només un dia, entre el 31 de març i l'1 d'abril, fins a arribar als 120. És el segon salt més destacat des de l'inici de l'epidèmia, després del que es va produir entre el 23 i el 24 de març, quan l'incrementava ser de 55 casos.La quantitat de confinats, en canvi, ha experimentat una reducció, després d'arribar al pic de 411 el 29 de març. Des d'aleshores els aïllaments han baixat i l'1 d'abril hi havia 380 policies confinats.D'aquests, 121 estan confinats a Barcelona i 259 estan aïllats fora de la ciutat. Pel que fa als positius, 46 són a la ciutat i 74 fora.

