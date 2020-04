Sanitat avisa que «molt probablement» recomanarà l'ús de mascareta a tota la població

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha dit que "molt probablement" es recomanarà l'ús de mascaretes a tota la població. Illa no ha volgut concretar encara la decisió, que es prendrà en els pròxims dies, igual que la pròrroga de l'estat d'alarma. El govern espanyol ha repartit més de tres milions de mascaretes a Catalunya des del 10 de març. En total, s'han repartit sis milions d'unitats de material sanitari, que suposen un 16,4% del total distribuït. Catalunya és el segon territori que més material ha rebut per part del govern central.En roda de premsa aquesta tarda des de la Moncloa, Illa ha explicat que s'estan valorant noves mesures i una d'elles serà probablement la de recomanar l'ús generalitzat de mascaretes, tot i que en un primer moment es va dir que no era imprescindible. El titular de Sanitat ha informat que el president Pedro Sánchez es reunirà demà amb el comitè científic i el comitè de gestió tècnica de la crisi i es trobarà amb els líders dels grups parlamentaris per comunicar-los si prorroga l'estat d'alarma i en quins termes ho fa. Diumenge farà una reunió amb els presidents autonòmics per traslladar-los també la decisió.Illa ha assegurat que s'ha acomplert perquè s'ha aconseguir alentir l'increment de nous contagis per coronavirus, tal com indiquen les dades dels últims dies. "L'objectiu de l'alentiment, a l'espera del cap de setmana, és a l'abast de la mà", ha dit el ministre aquesta tarda en roda de premsa, i ha ressaltat el nombre de persones que han superat la malaltia. "Ofereixen un raig d'esperança", ha dit. Tot i així, ha admès que la setmana vinent "també serà dura".Pel que fa als subministraments -EPI, tests i respiradors-, tant al mercat internacional com en la fabricació nacional, Illa ha explicat que aquesta setmana s'ha consolidat un subministrament "regular" de productes de la Xina. "Aquesta setmana hem vist una arribada diària de productes de la Xina", ha dit, tot i admetre que hi ha hagut alguns problemes logístics a la sortida del país asiàtic. Aquest productes comprats arriben ja al valor de 800 milions d'euros, segons el ministre. La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, ha admès que un carregament de material sanitari procedent de Turquia ha estat bloquejat pel govern turc, que vol garantir el proveïment de la seva pròpia població.Per altra banda, Illa ha celebrat que ja s'han posat les bases perquè els principals productes sanitaris que es necessiten per combatre el coronavirus -tests, EPI i respiradors- es puguin produir també a Espanya. En aquest sentit, ha explicat que les autoritats sanitàries han autoritzat la investigació clínica dels respiradors fabricats per l'empresa Seat als hospitals Clínic i Germans Trias i Pujol.Illa ha explicat que hi ha altres iniciatives en marxa per produir material sanitari i ha agraït especialment al govern alemany que s'hagin enviat 50 respiradors que es destinaran a Catalunya, un dels territoris que més els necessiten en aquests moments, segons ha detallat el ministre.A preguntes dels periodistes, Illa ha assegurat que el govern espanyol està "preparat" per traslladar pacients d'UCI entre comunitats autònomes. "Es farà el millor per als pacients a petició de les comunitats", ha dit el ministre, que ha agraït els oferiments de diversos territoris per rebre pacients greus d'altres llocs d'Espanya.El govern espanyol ultima una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins a finals d'abril. El dilema és, però, en quines condicions: mantenir el confinament total o bé flexibilitzar-lo. Aquest és el debat que ha de resoldre en les pròximes hores Pedro Sánchez amb dues variables sobre la taula. La primera, la de les recomanacions dels experts. I, la segona, amb quins suports pot comptar per aprovar el nou decret al Congrés dels Diputats tenint present que l'oposició està marcant cada vegada més distància amb un executiu a qui acusen d'actuar de forma "unilateral".Just aquest divendres, el tràgic balanç de l'epidèmia del coronavirus situa Espanya com el país amb més contagis d'Europa -117.710 segons les xifres oficials- i el segon a nivell mundial per darrere dels Estats Units. Pel que fa a la xifra de defuncions, és ja de 10.935. Un 20% de les morts a nivell mundial per la Covid-19 s'han produït a l'estat espanyol. Amb aquestes dades, Sánchez té coll avall que serà necessari allargar dues setmanes més l'estat d'alarma aprovat el 14 de març, una votació que s'hauria de produir al Congrés la setmana que ve. La qüestió és com i amb qui.

