Els oficis de Setmana Santa a Montserrat es podran seguir en directe des de casa

Malgrat el confinament impedeixi als creients assistir físicament a les celebracions de Setmana Santa, l'abadia de Montserrat oferirà en directe tots els oficis que es celebraran a la Basílica de Santa Maria de Montserrat.Les retransmissions de tots els actes es podran veure a través de Montserrat RTV i a totes les televisions locals de Catalunya. A més que TV3 oferirà les eucaristies de Rams i Pasqua, mentre que Ràdio Estel cobrirà les habituals i la Vetlla Pasqual.D'aquesta manera, els oficis del Tridu Pasqual es podran seguir a través de la ràdio, la televisió o per internet. Montserrat RTV oferirà en directe la totalitat dels actes de culte per streaming a Montserrat TV, i les televisions de la Xarxa de Comunicació Local emetran els principals del Tridu Pasqual: la Benedicció dels Rams i la Missa del diumenge 5 d'abril, a les 11h; la Missa de la Cena del Senyor, de Dijous Sant, a les 18.30h; la Celebració de la Passió del Senyor, de Divendres Sant, a les 17h; la Vetlla Pasqual, de Dissabte Sant, a les 22h; i la Missa de Pasqua, diumenge 12 d'abril, a les 11h.En paral·lel, Montserrat Ràdio presentarà una proposta musical adequada particularment a la significació de les dates centrals del calendari litúrgic. Així, de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua oferirà una ràdio fórmula diferent per a viure la dimensió religiosa dels misteris centrals de la fe.

