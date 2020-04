El País Valencià inicia el muntatge dels tres hospitals de campanya per combatre el coronavirus

Els tres hospitals de campanya que la Conselleria de Justícia i Interior, està construint en terrenys contigus als hospitals de referència de València, Alacant i Castelló han començat la primera fase de muntatge. Més de 450 operaris estan treballant en el disseny, fabricació i muntatge dels 752 mòduls amb capacitat per a fins a 1.100 llits extres a tot el País Valencià.L'objectiu és que, un cop hagi passat Setmana Santa, els tres hospitals puguin funcionar completament amb fins a 1.100 llits extres.L'elecció d'aquest tipus d'instal·lacions (mòduls de 6 per 3 metres) respon a la versatilitat d'aquestes infraestructures, ja que poden adaptar-se a les necessitats d'espai i a l'atenció de pacients que requereix el tractament de coronavirus.Des del punt de vista assistencial, aquestes instal·lacions permeten mantenir unes determinades condicions, com pot ser l'aïllament individual, i mantenir l'amplitud necessària per evitar la sensació d'encerclament.També fan possible aplicar tractaments particularitzats a pacients amb simptomatologia respiratòria, diferents als que s'ofereix a pacients amb patologia general.Aquests centres semipermanents disposaran també de banys, dutxes i inodors portàtils que comptaran amb aigua calenta per afavorir la profilaxi. S'ha de contractar, a més, un servei diari de neteja i de descontaminació a empreses locals per contribuir a mantenir viu el teixit empresarial del país.La consellera de Justícia i Interior, Gabriela Bravo, ha recordat que aquestes instal·lacions podran albergar, si cal, futurs pacients afectats per Covid-19 en properes onades de la pandèmia al llarg d'aquest any. D'aquesta manera, els hospitals de campanya permetran "descongestionar la càrrega diària dels hospitals en aquest moment, però també més endavant, el que ens permetrà avançar-nos a escenaris futurs".

