Vols seguir comprant al teu barri? Aquestes són les botigues obertes a Barcelona durant el confinament

En aquests moments de confinament i mobilitat limitada, el comerç de proximitat agafa un paper rellevant. Ara més que mai, l'establiment més proper de les llars és el recurs bàsic per omplir la nevera i el rebost. Barcelona Comerç, que aplega una vintena d'entitats comercials de la ciutat, ha elaborat un mapa interactiu.Una detallada informació que es pot classificar per tipologia de negoci com tintoreria, estanc, peixateria, fruiteria i dentista, entre d'altres. Tot plegat sota el mapa de Barcelona, precisant l'adreça, l'horari i el telèfon, a més d'informació pràctica com, per exemple, si hi ha servei de repartiment a domicili, comandes online, per telèfon o whatsapp o si només atenen urgències.Són tots els negocis que hi ha actualment oberts a la capital catalana i és una manera de "reforçar la visibilitat del petit comerç", com sosté l'organització i que malgrat "la dificultat d'aquestes setmanes, segueix aixecant cada dia la persiana".

