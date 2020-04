Colau reclama al Govern que incrementi els trasllats de residències a clíniques

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha tornat a demanar més "implicació" al Govern per abordar les conseqüències de l'epidèmia a les residències d'avis de la ciutat i ha reclamat que s'incrementin els trasllats a les clíniques i centres sanitaris. Fins ara, segons l'alcaldessa, se'n fan entre 15 i 30 al dia. Una xifra que considera "insuficient", tenint en compte que hi ha 11.000 persones que viuen en residències a la ciutat.Colau ha qüestionat les dades facilitades pel Departament d'Afers Socials, segons les quals el 30% dels geriàtrics del país estan afectats per la Covid-19 i assegura que a Barcelona el 70% d'equipaments poden tenir algun positiu.L'alcaldessa ha fet una crida a la "transparència" i a "dimensionar" el problema. "Cal posar-hi els recursos i la celeritat suficients", ha defensat. L'Ajuntament de Barcelona treballa de manera coordinada amb el Departament d'Afers Socials, el Consorci Sanitari de Barcelona i Metges Sense Fronteres per gestionar la crisi a les residències.Colau ha insistit que ofereix recursos municipals al Govern i ha retret a la Generalitat que la situació a les residències no s'està "diagnosticant" correctament, entre altres coses per la falta de test de coronavirus. En aquest sentit, Colau ha demanat "lideratge" al Govern. Cal un pla de xoc immediat amb els recursos suficients. I si cal passar-se el cap de setmana fent trasllats fer-ho", ha indicat Colau.L'alcaldessa ha assegurat que ha traslladat al president Quim Torra la reivindicació de més recursos i aquest li ha respost molt ràpidament i li ha indicat que traslladaria la informació al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, perquè es posi en contacte amb ella i abordi aquesta qüestió.De moment, segons ha dit la regidora Gemma Tarafa, s'han fet 95 trasllats a la ciutat. Ha explicat que el consistori té 93 espais i alguns d'ells podrien encaixar per aquests pacients o usuaris. Tot i que la competència és de la Generalitat, Tarafa ha apuntat com a opcions per a trasllats massius el Centre de Convencions Internacional de Barcelona o bé un altre espai de Fira de Barcelona.Tarafa també ha informat que el pavelló de Fira de Barcelona per al confinament de sense sostre s'ampliarà fins a les 450 places.La Fundació Pere Tarrés ha cedit un equipament capaç d'acollir 70 places, i servirà per allotjar persones sensellar amb alcoholisme o altres addicions en actiu. També hi ha 15 noves places en el marc del Servei d'Acolliment d'Urgència a la Vellesa (SAUV), per a persones grans molt fràgils sense símptomes.A més, també s'ha instal·lat un nou dispositiu d'higiene i alimentació a l'Estació del Nord, que permet dutxar-se i també distribueix pícnics que cobreixen el dinar i el sopar. D'altra banda, l'organització del xef José Andrés ha començat a distribuir 500 bosses d'àpats al dia.Així doncs, a partir d'aquest dijous, la ciutat té gairebé 2.900 places per allotjar persones sensellar, 680 més del que era habitual.

