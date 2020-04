Les altes per coronavirus al País Valencià superen per primera vegada les defuncions

El País Valencià ha registrat 316 nous positius per coronavirus i 68 morts més en un dia en què s'han comptabilitzat 160 altes, la segona jornada amb major nombre de pacients curats des que va començar la crisi. Per primera vegada, el nombre d'altes - fins a 592 -supera el total de víctimes mortals que deixa la pandèmia, 511.Així ho ha indicat aquest divendres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la compareixença diària per informar de la situació del coronavirus al territori, en què ha destacat que s'està " en un altiplà", ja que el ritme d'ingressos i l'ocupació de llits UCI està "estable" davant el creixement exponencial de fa una setmana, però encara no se sap "si l'evolució serà a l'alça o es quedarà estancada".Per altra banda a remarcat que les mesures posades en marxa i el confinament social "s'estan traslladant a les dades". Per això, ha pregat a la població "no abaixar la guàrdia" i seguir amb el confinament.Actualment el nombre de casos totals registrats al País Valencià s'eleven a 6.642, i d'aquest total de positius hi ha 2.064 persones ingressades, 111 menys que dijous.

