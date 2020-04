VÍDEO «Ens hem de quedar a casa i rentar-nos les mans cada dia»

Què s'ha fer per no contagiar-se? "Rentar-se les mans amb sabó", respon l'Abril (7 anys). "Quedar-se a casa i rentar-se les mans cada dia", afegeix en Roc (9 anys). L'Àlex, de 7 anys, té clar el tema de les mascaretes malgrat les ordres contradictòries de les autoritats: "Hem de portar-ne, però si no en tenim no cal, perquè els metges no podran treballar".En general, nens i nenes tenen molt clar com evitar la propagació del coronavirus. I aquest vídeo n'és un bon exemple. Des deagraïm a les famílies que han col·laborat en la seva realització... i ampliem el agraïment i els ànims a tots els infants que porten quasi tres setmanes confinats a casa, els grans oblidats d'aquesta crisi

