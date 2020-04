VÍDEO Nova York, una ciutat fantasma pel coronavirus

El centre de Nova York és un dels indrets més atrafegats de tot el planeta. Però no pas ara, en ple confinament pel coronavirus. un vídeo de Gerard Garolera, un català que viu a la ciutat des de fa 12 anys, mostra carrers, places i parcs pràcticament deserts, amb només algun vianant i algun vehicle aquí i allà.El governador de l'estat de Nova York, el demòcrata Andrew Cuomo, va decretar el confinament el passat 20 de març, adoptant una línia de resposta a la propagació de la infecció radicalment diferent de la del president Donald Trump, que encara ara es resisteix a cridar tot el país a restar a casa.Als EUA, els 50 estats tenen autonomia per dictar aquestes mesures, i la meitat han declarat mesures de confinament en major o menor grau. Els EUA són, de llarg, el país amb més positius confirmats de coronavirus: més de 245.000, per davant dels més de 117.000 d'Espanya. Acumulen més de 6.500 morts, de les quals unes 1.500 es concentren a la ciutat de Nova York.

