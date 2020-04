Catalunya supera els 80.000 ERTO i els 600.000 treballadors afectats

Els ERTO registrats a Catalunya han superat aquest divendres els 80.000 i ja deixen temporalment sense feina més de 600.000 treballadors a tot el país, segons les últimes dades del departament de Treball. El balanç fins aquest divendres indica que 80.902 empreses han presentat un ERTO a Catalunya, i que hi ha 603.105 treballadors afectats.La majoria, 473.217, treballen a la demarcació de Barcelona, que també té el nombre més elevat d'expedients, 58.380. A Girona hi ha 57.996 treballadors afectats per 9.276 ERTO. A Tarragona els expedients són 6.713 i afecten 38.773 treballadors, mentre que a les terres de l'Ebre hi ha 7.993 empleats amb 1.992 ERTO. A Lleida hi ha fins a 25.186 afectats i 4.541 empreses amb expedients.

