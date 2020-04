Tous adapta les seves màquines d'impressió 3D per produir tubs de pas d'oxigen per a les UCI

L'empresa manresana de joiera Tous ha adaptat la seva capacitat productiva per contribuir a la lluita contra la covid-19, i des d'aquest divendres les seves impressores 3D produeixen components per als tubs de pas d'oxigen de les UCI per pal·liar la manca de recursos als hospitals.A més, l'empresa ha donat, seguint la crida de la Cambra de Comerç de Barcelona i la manresana Framun , més de 100 planxes d'acrílic per a la producció d'urnes de metacrilat per protegir les lliteres sanitàries i incrementar la seguretat dels professionals que han d'intubar als pacients amb covid-19. Els tallers de Tous han obert exclusivament per fer aquesta producció extremant la seguretat d'acord amb els protocols.Tous participa així en la iniciativa 3D Covid19.tech, una plataforma formada per més de 25 empreses i 500 col·laboradors que posa en contacte empreses amb tecnologia d'impressió 3D i els hospitals que necessiten material, a través del Col·legi de Metges de Barcelona. El col·legi rebrà el material i el volum de producció s'adaptarà a les necessitats del sistema sanitari.

