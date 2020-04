Totes les classes universitàries seran virtuals almenys fins al maig

Les classes universitàries continuaran sense fer-se de forma presencial almenys fins al mes de maig. Així ho han acordat aquest divendres el Govern i els rectors dels centres en una trobada telemàtica. En concret, els actors implicats han pactat que les activitats lectives es reprendran en modalitat no presencial després de Setmana Santa i es faran de manera virtual durant els mesos d'abril i maig, a l'espera de l'evolució de la pandèmia i de les mesures que calgui aplicar per a la seva contenció i que "dictaran les autoritats competents", segons ha detallat Presidència en un comunicat.També s'ha pactat que "cap estudiant perdrà el curs" i que el alumnes dels últims anys de cada carrera es podran graduar. Ha estat el president de la Generalitat, Quim Torra, qui ha liderat la trobada, acompanyat de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Hi han assistit, per videconferència, tots els màxims responsables de les universitats catalanes.En el transcurs de la trobada no s'ha descartat que es puguin fer algunes activitats presencials més endavant, al juny, però només es farà així en funció de l'emergència sanitària i sempre d'acord amb l'autonomia universitària. Torra ha agraït als rectors la capacitat de resposta "ràpida" i "l'esforç d’adaptació" dels centres universitaris davant la nova situació, tant del personal docent i investigador, com del personal d'administració i serveis i dels estudiants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor