FOTOS La força dels sanitaris que lluiten contra el coronavirus

Diversos membres sanitaris Foto: Departament de Salut

Compromís de tot el personal Foto: Departament de Salut

Consells per quedar-se a casa Foto: Departament de Salut

Símbol de lluita amb el puny alçat Foto: Departament de Salut

Les reunions de membres sanitaris Foto: Departament de Salut

Tothom involucrat per combatre aquesta pandèmia Foto: Departament de Salut

Els sanitaris que treballen aquests dies Foto: Departament de Salut

La feina dels professionals de la sanitat d'arreu del país per atendre l'allau de malalts per la Covid-19 els està convertint en el centre de la majoria dels homenatges. De fet, els aplaudiments que, des de les 20 hores, surten de les finestres i balcons són per ells.Un homenatge diari, sorgit de forma popular, i que els sanitaris han retornat amb diferents muntatges d'agraïment i insistir en el fet de la importància de quedar-se a casa per evitar el contagi del virus.Tot el personal que treballa als centres sanitaris d'arreu segueix compromesa amb aquesta situació i en diverses fotografies mostren, des de l'anominat i amb la màxima entrega i compromís per cuidar dels pacients.Treballadors dels hospitals de Bellvitge, Clínic, Arnau de Vilanova, Joan XXIII, Vall d’Hebron, Germans Trias i Pujol, Parc Taulí, Dr. Josep Trueta, del Mar i la Fundació Althaia de Manresa ensenyen com continuen treballant i preparant per afrontar les llargues jornades laborals.

