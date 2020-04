Estic obligat a portar mascareta per sortir al carrer?

⚠️ Nou FAQs de #ProteccioCivil sobre restriccions per l'estat d'alarma pel #coronavirus amb novetats pel que fa a sepelis (pregunta 46), reparació d'urgència (99) i mercats setmanals (100) (tuit 1/3) pic.twitter.com/jtVHW1wKnh — Protecció civil (@emergenciescat) April 2, 2020

Un dels grans dubtes sorgits els últims dies és si s'està obligat o no a portar mascareta per sortir al carrer en plena pandèmia del coronavirus. Què hi diu Protecció Civil? Recomana portar el nas i la boca tapats, amb una mascareta o similar, per anar a comprar. En una actualització de les preguntes i respostes sobre restriccions per l'estat d'alarma, Protecció Civil apunta aquesta mesura, a més de fer servir guants per tocar els aliments, portar una bossa o un carretó propis i rentar-se les mans en tornar a casa. També suggereixen utilitzar desinfectant per netejar la nansa per on s'agafa el carretó de la botiga, abans de fer-lo servir.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assenyalat en la roda de premsa diària del Govern que la ciutadania no està "obligada" a portar mascareta. "No hi ha cap ordre ni obligació de sortir al carrer amb mascareta. El dia que prenguem la decisió de portar màscara, serà sota l'ordre del govern espanyol", ha assenyalat Buch, en referència a que és ara l'Estat qui té la potestat de dictar normatives sobre la crisi sanitària.D'altra banda, el nou document de Proteccó Civil incorpora la prohibició de les vetlles en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort, i especifica que les mesures són d'aplicació a tots els municipis.S'incorpora, d'altra banda, que les reparacions d'urgència de serveis bàsics com subministrament elèctric, calefacció i gas, aigua i telecomunicacions es permet, mentre que no està autoritzada l'obertura del local comercial al públic.També s'inclou l'especificació que els planters d'hort poden obrir per als professionals; que es pot treballar en una explotació forestal -per la part de combustibles i elements de paqueteria i similars- i que també estan permeses la venda de bombones de butà com a servei bàsic.Finalment, s'inclou que es poden obrir les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis, i que s'ha d'evitar les aglomeracions.

