Pacha i Opium ofereixen les seves discoteques per tractar als infectats de l'Hospital del Mar

Les discoteques Pacha i Opium han proposat que es medicalitzin els seus locals per assistir els contagiats per la Covid-19 de l'Hospital del Mar. Així ho ha anunciat un comunicat de la patronal estatal del sector d'oci nocturn Spain Night Life difós aquest divendres.Els locals barcelonins s'han ofert al centre hospitalari perquè pugui "alliberar llits" o per convertir-se en un "espai logístic o de descans" pel personal sanitari. "La ubicació dels locals, de grans dimensions i a peu de carrer en el mateix passeig marítim de Barcelona els converteixen en espais idonis per la seva possible medicalització o bé com a centre logístic per emmagatzemar o distribuir el material sanitari o medicaments per combatre la covid-19", han precisat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor