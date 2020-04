Mantenir el confinament total o flexibilitzar-lo: el dilema de Sánchez

El govern espanyol ultima una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins a finals d'abril. El dilema és, però, en quines condicions: mantenir el confinament total o bé flexibilitzar-lo. Aquest és el debat que ha de resoldre en les pròximes hores Pedro Sánchez amb dues variables sobre la taula. La primera, la de les recomanacions dels experts. I, la segona, amb quins suports pot comptar per aprovar el nou decret al Congrés dels Diputats tenint present que l'oposició està marcant cada vegada més distància amb un executiu a qui acusen d'actuar de forma "unilateral".Just aquest divendres, el tràgic balanç de l'epidèmia del coronavirus situa Espanya com el país amb més contagis d'Europa -117.710 segons les xifres oficials- i el segon a nivell mundial per darrere dels Estats Units. Pel que fa a la xifra de defuncions, és ja de 10.935. Un 20% de les morts a nivell mundial per la Covid-19 s'han produït a l'estat espanyol. Amb aquestes dades, Sánchez té coll avall que serà necessari allargar dues setmanes més l'estat d'alarma aprovat el 14 de març, una votació que s'hauria de produir al Congrés la setmana que ve. La qüestió és com i amb qui.Pel que fa al criteri dels experts, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha aclarit que la decisió final "no depèn dels tècnics". La valoració que ha fet aquest divendres és que cal ser prudents i tenir present que s'ha d'evitar tornar a una onada d'alts contagis ara que s'ha aconseguit "estabilitzar" l'increment de contagis i comença a aplanar-se la corva. El risc és, ha dit, anar "marxa enrere" si es relaxa la situació i que revifi el brot. Al mateix temps, però, ha assegurat que amb el confinament total s'ha assolit l'objectiu de no arribar a la setmana que ve amb les UCI saturades, malgrat que ha reconegut que hi ha territoris altament tensats.Així doncs, Simón ha resumit així el plantejament que s'ha de dirimir: o mantenir la mateixa línia de confinament total o bé flexibilitzar la situació prenent consciència de com reduir els contactes, aprenent a utilitzar bé els equips de protecció i tenint assumit quan s'ha de fer un aïllament per evitar riscos. "Hem d'aprendre, per exemple, de com funcionen els japonesos amb la transmissió de la grip", ha argumentat.En la línia de relaxar algunes mesures, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar aquest dijous que el govern e stà "estudiant" si l'evolució de l'epidèmia pot permetre, per exemple, que els nens puguin sortir de forma controlada al carrer acompanyats d'un adult o bé s'autoritzin sortides per fer esport. No obstant, va deixar clar que no es podria comprometre a res a l'espera de què recomanen els experts en una situació que és variable de forma constant.Amb els criteris dels experts sobre la taula, Sánchez es veu abocat a decidir també en funció dels suports amb què pugui comptar al Congrés dels Diputats. Partits com el PNB, clau en l'aritmètica del govern espanyol des de la investidura, l'han acusat d'haver tirat pel dret sense informar ni consensuar amb els partits de l'oposició. I el PP i Vox, ancorats a la línia dura, ja han deixat entreveure que podrien votar en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma.L'anunci el passat dissabte que aquesta setmana s'aturaria tota l'activitat no essencial va trepitjar ulls de poll, especialment, en els partits de dretes, però també entre patronals i el sector econòmic. Amb un atur in crescendo , allargar el confinament total requeriria també resoldre què passa amb el permís retribuït de 15 dies dels treballadors de les empreses que estaven en actiu abans de l'ordre d'aturada total.Sánchez anunciarà en les pròximes hores què pensa fer finalment, però també té prevista una ronda de contactes amb els líders dels partits polítics durant el cap de setmana per acabar de perfilar com allarga l'estat d'alarma. La setmana passada, quan es va aprovar la primera pròrroga, els partits d'esquerres es van abstenir perquè consideraven que el confinament havia de ser total. El govern espanyol va rebutjar aleshores aquesta possibilitat, però va canviar de rumb tres dies després, quan el propi president espanyol va anunciar l'aturada econòmica a excepció de l'activitat essencial, una opció per la qual va insistir Podem entre bambolines.Què farà finalment Sánchez? Buscarà la majoria amb els partits que van permetre la seva investidura o atendrà la petició de Pablo Casado de "modificar" el decret? En cas que busqui l'aritmètica amb les formacions que sostenen el govern, tampoc ho tindrà fàcil tenint present el malestar del PNB. Tot i això, el gabinet de Sánchez està convençut que, prengui la decisió que prengui, aconseguirà el suport suficient.

