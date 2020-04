Un terç dels catalans seguien anant a treballar fins que Sánchez va endurir el confinament

La reducció de la mobilitat laboral va ser notable, arran del primer confinament dictat per Pedro Sánchez, que permetia que els treballadors seguissin anant a la feina. Les recomanacions de teletreball o els drets de conciliació, però, no van evitar que prop d'un terç de catalans seguissin desplaçant-se al seu lloc de treball les dues setmanes posteriors a l'anunci, fins que el cap de setmana passat es va limitar la producció als serveis essencials Aquesta és una de les conclusions de l' informe elaborat i fet públic per Google aquest divendres, que ofereix dades i gràfics dels canvis de mobilitats que han tingut lloc les darreres setmanes, a nivell d'estats i territoris. La informació, a més, es divideix segons tipus de trajectes de les persones, aportant uns resultats força similars entre Catalunya i el conjunt de l'Estat.Les úniques dades concretes fan referència a l'últim dia d'anàlisi, diumenge passat, però també s'ofereix un gràfic amb l'evolució dels dies anteriors, en relació a un dia de mobilitat normal. Segons això, a nivell laboral, la mobilitat ha estat prop d'un 65% inferior, de mitjana, tot i que va començar alguns dies abans de l'anunci de l'estat d'alarma i va anar reduint-se progressivament els dies posteriors, segurament el període que han necessitat les empreses per habilitar fórmules de treball a distància. La setmana passada, de fet, la mobilitat ha estat lleugerament inferior a l'anterior.En tot cas, bona part de les persones que van anar a treballar ho deurien fer amb vehicle particular o en centres propers, ja que la mobilitat en el transport públic va caure de cop fins a l'entorn del 80%, igual que la mobilitat en parcs. En oci i restauració, la caiguda ha estat major, de prop del 85%, amb el tancament de bars, restaurants i espais de cultura o esports, mentre que el trànsit per anar a comprar aliments o a farmàcies ha disminuït menys, un 40%. Per contra, com és lògic, la mobilitat dins de les cases s'ha incrementat un 35%.La caiguda, en tot cas, és superior en el cap de setmana, en tots els casos, excepte pel que fa a la mobilitat laboral -la qual ja era reduïda de per si en els caps de setmana, amb menys feines obertes-. Les tendències concretes es poden observar en la pàgina inferior, aquella on es troben els gràfics relatius a Catalunya:

