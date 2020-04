Els alcaldes de la Conca demanen al Govern testos i equips de protecció per a les residències de la zona confinada

L'alcalde d'Igualada i portaveu dels municipis confinats de la Conca d'Òdena, Marc Castells, ha demanat als departaments de Salut i Afers Socials informació "de primera mà" per saber com s'està desenvolupant el pla de contingència a les residències de gent gran. Alhora, ha demanat "incrementar" els testos de coronavirus per al personal dels centres i els usuaris, "insuficients" per a espais "tan vulnerables".Per això, ha posat a la disposició del Govern els testos que la Diputació de Barcelona els va donar amb l'objectiu de tenir una "informació més completa" del què passa a les residències. Alhora, ha denunciat que calen més equips de protecció individualitzada perquè en alguns centres "només tenen material per a dos o tres dies".Segons Castells, les residències de gent gran són un "focus de vulnerabilitat" per la "virulència del virus" a la gent d'aquesta edat. També ha fet una crida a les empreses a aportar als centres bates impermeables, guants i mascaretes quirúrgiques.Els alcaldes de la Conca d'Òdena també han anunciat que es modificarà el calendari de tributs i impostos dels municipis amb l'objectiu d'ajornar-lo "als propers mesos". "Cada ajuntament ho anunciarà", ha assegurat.Amb tot, ha avançat que el primer dels impostos que es posposa serà el de Béns Immobles (IBI), perquè les famílies disposin de més temps per pagar-lo una vegada hagi acabat la crisi sanitària.

