Salut incorpora 1.200 nous professionals per combatre el coronavirus

📸 #Portaveu @meritxellbudo: “Primer de tot informar que avui el Govern, des del @tic, posa en marxa avui una aplicació basada en Intel·ligència Artificial, que porta per nom ConfinApp” #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/gLotuJXHwa — Govern. Generalitat (@govern) April 3, 2020

La sanitat catalana ha incorporat 1.200 professionals en els últims dies per afrontar la crisi derivada del coronavirus. Així ho ha apuntat la consellera de Salut, Alba Vergés, en la roda de premsa diària del Govern. Entre aquests 1.200 professionals hi ha metges acabats de graduar , professionals que ja s'havien jubilat -en cap cas se'ls situa a primera línia- i infermers. També s'hi han de sumar altres graduats -en psicologia, per exemple- que fan atenció a les persones i altres voluntaris. En total, s'han sumat 289 metges, 365 professionals d'infermeria i 400 voluntaris. Alguns d'ells atenen el 061, el número al qual s'ha d'adreçar la ciutadania durant la crisi sanitària.Vergés ha indicat que la incorporació d'aquests professionals ha servit, per exemple, perquè l'Hospital d'Igualada, un dels epicentres de la crisi, hagi "recuperat" la capacitat assistencial prèvia a la crisi. En aquests moments, el centre ja té operatius 225 llits, sumats als 25 que hi ha en un pavelló annex. S'hi han fet 42 contractacions noves i han arribat 22 infermeres des del cos de Bombers, segons ha dit la consellera."Això ens permetrà no fer servir tant les derivacions a altres centres", ha remarcat Vergés, referint-se al trasllat de pacients cap a Bellvitge que s'havia fet en les últimes setmanes. La prioritat del Govern és ara mitigar els efectes del coronavirus en les unitats de cures intensives (UCI), que ja tenen pràcticament el 85% ocupat l'espai per pacients amb coronavirus . En concret, 1.400 dels 1.800 llits disponibles ja es fan servir per la crisi sanitària. S'han posat en marxa dos hospitals de campanya i pavellons annexos a centres que ja estan en marxa des d'aquesta setmana.Vergés ha indicat que també s'està pendent de la incorporació i homologació de metges cubans per col·laborar, i que es farà el mateix amb professionals xinesos. La consellera també ha indicat que Catalunya encara no ha rebut cap dels tests que va anunciar l'Estat que arribarien en els propers dies, i ha demanat la "implicació de tothom".El Govern ja ha posat en marxa l'aplicació Confinapp per resoldre dubtes sanitaris, tècnics, administratius i logístics a la ciutadania i a les empreses mentre duri el confinament. Així ho ha detallat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. De moment només està disponible a través d'una pàgina web i, a principis de la setmana vinent, ja es podrà obtenir a les botigues virtuals d'Apple i Google per a telèfons mòbils.En essència, l'aplicació suposa un "acompanyament i porta d'entrada" , en paraules de Budó, per arribar a tots els serveis que hi ha en marxa durant la crisi sanitària del coronavirus. Es tracta d'un assistent virtual dotat d'intel·ligència artificial per "resoldre els dubtes" de ciutadans, empresaris i autònoms. Hi ha informació sobre higiene, salut, desplaçaments permesos, certificats i tràmits administratius.932 morts en un dia. Aquest és el tràgic balanç de víctimes que deixa el coronavirus a Espanya. Les defuncions -10.935- quasi arriben a les 11.000 persones arreu de l'estat. Mentrestant, l'increment de contagis diagnosticats disminueix lleugerament. En les darreres 24 hores, s'han detectat 7.472 nous positius i la xifra global d'infectats és de 117.710. Malgrat tot és, oficialment, el país d'Europa amb més casos, ja per damunt d'Itàlia, que en compta 115.000 i 14.000 morts. En les pròximes hores, el govern espanyol ha de decidir si s'allarga l'estat d'alarma més enllà del 12 d'abril.Els responsables de Sanitat i els membres del govern espanyol ja fa dies que parlen d'un "alentiment" dels contagis i que han posat sobre la taula que és possible que s'hagi assolit el pic . Amb tot, insisteixen que això no vol dir que s'alleugereixi la pressió a les UCI. De fet, segons les darreres dades oficials, ha crescut la xifra de persones greus. En aquests moments, hi ha 6.416 persones a la UCI, 324 persones que aquest dijous. Catalunya és, en aquests moments, l'autonomia amb més infectats en estat greu amb 2.053 pacients que estan en unitats de cures intensives. Pel que fa a la quantitat de persones que han estat donades d'alta són ja 30.513 a tot l'Estat.

