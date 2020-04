El col·lapse de la residència de Tona, des de dins: «Era com una pel·lícula de terror»

Residència Prat de Tona. Foto: Adrià Costa

La situació a la residència Prat de Tona, a Osona, ha estat caòtica. Molt difícil de gestionar. Així ho explica auna voluntària que va anar al centre, molt assolat pel coronavirus, per donar un cop de mà després de la crida que va fer l'Ajuntament de Tona. El que no s'esperava era veure la situació que s'hi trobaria: "era un desastre, com una pel·lícula de terror".La voluntària, que ha preferit mantenir el seu nom en l'anonimat, denuncia que els avis estaven desatesos: "Portaven 24 hores sense menjar i sense medicació". "M'esperava arribar i trobar més ordre i més atenció mèdica", afegeix. En aquest sentit, critica que ni tan sols els avis tenien mascaretes o que hi havia un resident confinat a la seva habitació, però sense res que ho indiqués a la porta.A la tarda de dimecres, només hi havia un cuiner i dues noies que "feien el que podien" davant del col·lapse. "Feien allò més urgent, el més normal amb una situació com aquesta", apunta. A la residència gairebé tots els treballadors estaven de baixa i s'havien de cuidar d'una seixantena d'ancians -un terç dels quals amb símptomes de Covid-19-. Fins al moment s'han confirmat cinc morts. Tot apunta que el centre va entrar en col·lapse el cap de setmana passat.La primera feina dels voluntaris va ser prendre decisions ràpides i "apagar focs" en un "camp de batalla". Des de canviar els llençols dels llits, netejar, organitzar-se per plantes, fins a donar de menjar als ancians. Pel que fa a la medicació, una infermera del CAP del municipi va tornar a reorganitzar-la per als residents."Va ser molt dur. Vam sortir plorant d'impotència", explica la voluntària que aquest dijous va tornar a la residència. "Hi torno perquè em necessiten. No ho puc deixar de fer; podrien ser el meu pare o el meu avi", afegeix. Tot i això, reconeix que "si ho hagués sabut, potser no hi hagués anat". "No em podia imaginar que això passés al costat de casa", conclou.Tot i això, la situació s'ha començat a revertir. Finalment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha intervingut la residència Prat de Tona . Tot i que l'empresa gestora havia intentat reconduir la situació en les últimes hores, amb la contractació de nou personal i la incorporació d'una nova direcció, el Govern ha acabat optant per la intervenció. De fet, el nou equip gestor de la residència d'avis ha començat a treballar ja aquest divendres.Per la seva banda, l'Ajuntament de Tona ha agraït la intervenció de la residència per solucionar la situació "límit" viscuda als darrers dies per la gran afectació del coronavirus entre el personal i els residents.Tot i així, en un comunicat, considera que la intervenció "arriba massa tard" i recorda que el consistori ha estat demanant des del dilluns passat al matí, hores després de tenir coneixement de la greu situació en què es trobava la residència a conseqüència de la "mala gestió" dels responsables del centre, ja que fins i tot la directora s'ha hagut d'aïllar.

