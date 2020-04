En marxa l'aplicació Confinapp per resoldre dubtes de la crisi sanitària

El Govern ja ha posat en marxa l'aplicació Confinapp per resoldre dubtes sanitaris, tècnics, administratius i logístics a la ciutadania i a les empreses mentre duri el confinament. Així ho ha detallat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. De moment només està disponible a través d'una pàgina web i, a principis de la setmana vinent, ja es podrà obtenir a les botigues virtuals d'Apple i Google per a telèfons mòbils.En essència, l'aplicació suposa un "acompanyament i porta d'entrada", en paraules de Budó, per arribar a tots els serveis que hi ha en marxa durant la crisi sanitària del coronavirus. Es tracta d'un assistent virtual dotat d'intel·ligència artificial per "resoldre els dubtes" de ciutadans, empresaris i autònoms. Hi ha informació sobre higiene, salut, desplaçaments permesos, certificats i tràmits administratius.932 morts en un dia. Aquest és el tràgic balanç de víctimes que deixa el coronavirus a Espanya. Les defuncions -10.935- quasi arriben a les 11.000 persones arreu de l'estat. Mentrestant, l'increment de contagis diagnosticats disminueix lleugerament. En les darreres 24 hores, s'han detectat 7.472 nous positius i la xifra global d'infectats és de 117.710. Malgrat tot és, oficialment, el país d'Europa amb més casos, ja per damunt d'Itàlia, que en compta 115.000 i 14.000 morts. En les pròximes hores, el govern espanyol ha de decidir si s'allarga l'estat d'alarma més enllà del 12 d'abril.Els responsables de Sanitat i els membres del govern espanyol ja fa dies que parlen d'un "alentiment" dels contagis i que han posat sobre la taula que és possible que s'hagi assolit el pic . Amb tot, insisteixen que això no vol dir que s'alleugereixi la pressió a les UCI. De fet, segons les darreres dades oficials, ha crescut la xifra de persones greus. En aquests moments, hi ha 6.416 persones a la UCI, 324 persones que aquest dijous. Catalunya és, en aquests moments, l'autonomia amb més infectats en estat greu amb 2.053 pacients que estan en unitats de cures intensives. Pel que fa a la quantitat de persones que han estat donades d'alta són ja 30.513 a tot l'Estat.

