El confinament dispara l'ús de l'app de parelles lingüístiques de la Plataforma per la Llengua

L'aplicació de la Plataforma per la Llengua per trobar parella lingüística, Apparella’t, ha experimentat un notable creixement des del confinament de la població. En la segona quinzena de març, ha sumat 200 noves descarregues, una xifra quatre vegades superior a la mitjana que registrava setmanalment. També ha crescut en 150 persones, multiplicant per tres el que es registrava cada setmana.La voluntat de l'ONG del català és que, un cop passi l'aïllament domiciliari, aquestes parelles formades es puguin trobar en persona i continuar amb l'intercanvi de coneixements lingüístics. Tanmateix, mentre s'allargui aquesta situació, ha proposat trobar algú per formar tàndem amb el hashtag #parella2punt0 i interactuar amb videotrucades.Precisament, Apparella't es va posar en marxa fa un any i en aquest temps ha acumulat 8.631 descàrregues i 4.280 usuaris, la majoria dels quals són ensenyants. Tot i que té un perfil d'ús a les àrees de Barcelona i de València i amb una mitjana d'edat de 37 anys, també hi ha molts inscrits de diversos anys i d’arreu del món. Moltes de les descàrregues venen motivades per una recomanació dels seus professors de català.

