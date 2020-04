L'OMS felicita l'Hospital Vall d'Hebron per la seva gestió del coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha felicitat l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per la seva gestió del coronavirus . El doctor Bruce Aylward, Assistant Director-General Office of the Director-General d’aquest organisme internacional, ha visitat les instal·lacions del centre sanitari aquesta setmana i n'ha destacat la seva "gran feina". Ara, amb la pandèmia en el seu màxim esplendor, i abans: "És impressionant com us heu avançat al que anava a passar, realment un exemple".Les declaracions de l'epidemiòleg canadenc les recull el mateix Vall d'Hebron en un comunicat penjat a la seva pàgina web . Aylward, que va resaltar l'èxit de l'hospital en "reformular tots els espais i preparar els seus professionals per avançar-se al coronavirus", encapçalava una comitiva on també hi havia la consellera de Salut, Alba Vergés, o la directora general de Sanitat, Pilar Aparicio.La comitiva va visitar, entre altres punts de les instal·lacions, alguns dels nous espais reconvertits en UCI, com la fins ara Àrea de Simulació o la Unitat de Processos, situats en la cinquena planta de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, on ja hi ha alguns pacients de Covid-19 i on s'han acabat totes les instal·lacions necessàries per tal d'acollir-ne més durant els propers dies.

