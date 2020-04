Creen a Manresa una comunitat de grups de videoconversa per combatre la soledat

No deixar que ningú se senti sol. Aquesta és la primera frase que es pot llegir quan s'entra al web www.fentamics.cat , impulsat per la comunitat manresana Fent País. Després de respondre un petit test, es rep una invitació a un grup reduït de whatsapp i allà s'indica el dia i l'hora de la videotrucada. Un dinamitzador voluntari lidera la conversa i dona el tret de sortida a una xerrada que, com a màxim, compta amb quatre participants.Els dinamitzadors tenen eines per detectar situacions de risc emocional i, si és el cas, derivar la persona als canals oficials de suport psicològic que té actius la Generalitat. En menys de 24 hores ja s'han creat més de 50 grups de persones que volen escoltar i necessiten ser escoltades. FentAmics.cat és una iniciativa de la comunitat Fent País.

