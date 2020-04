Mascaretes i kits de viatge per als camioners

Els camioners són una peça essencial per garantir el subministrament de béns bàsics en aquestes setmanes de confinament. En aquest sentit, destaca la iniciativa de Petroleum Card , Caldos Aneto i Fenadismer per repartir mascaretes i kits de viatge gratuïts per a transportistes a la seva xarxa d'estacions de servei.Aquesta iniciativa solidària, que es posa en marxa aquest divendres 3 d'Abril a més de trenta estacions de servei d'arreu de l'Estat , compta amb la col·laboració de l'empresa alimentària Caldos Aneto, la qual cosa permetrà incloure com a part del kit de viatge 1 brik de litre de brou de pollastre.Per a evitar-ne un ús inadequat, el lliurament de les màscares es realitzarà mitjançant un control de sol·licitud previ per Whtasapp, telèfon o a través de petroleumcard.com per a la seva recollida a qualsevol de les estacions que participen en aquesta iniciativa.D'aquesta manera, les tres entitats col·laboradores tracten de donar resposta a algunes de les necessitats fonamentals que vénen reclamant els transportistes aquestes últimes setmanes, ja que per la seva constant mobilitat estan exposats a un major risc sanitari, i així mateix s'han vist afectats pel tancament de molts establiments, la qual cosa ha originat l'escassetat d'alguns serveis, que en molts casos són bàsics per a aquests professionals.

