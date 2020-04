VÍDEOS L'aplaudiment dels veïns de la Mina... a la policia

👏🏼 Estos aplausos no tienen precio.. digamos que en el barrio de La Mina, la policía no ha sido muy querida 😉#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Hy46oLVrNM — 🖤Sonia Reina Sánchez (en 🏠) (@ReinaSonia) April 3, 2020

Els aplaudiments diaris per la feina dels sanitaris, a les 20 hores, des dels balcons i finestres han passat a ser un hàbit més en aquest període de confinament. Un homenatge al qual s'hi han afegit els cossos de seguretat, amb sirenes activades i una llarga filera d'agents aplaudint. Una imatge que s'ha vist aquest dijous a la Mina.Dels característics blocs d'aquest barri van aparèixer mans i van aplaudir la seva feina davant la presència de dotacions de la policia espanyola, Mossos d'Esquadra, Policia Local de Sant Adrià de Besòs i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Un estampa insòlita en aquest barri i un agraïment mutu.Els agents reconeixien l'esforç pel confinament del veïnat i aquests responien amb un altre aplaudiment. Precisament, en un barri on la Policia habitualment s'ha desplegat per fer front a la delinqüència i en operatius contra la droga.

