Els ingressats del Taulí podran estar acompanyats de forma telemàtica

Alguns hospitals de Catalunya, entre que hi ha el Parc Taulí de Sabadell, començaran a posar en marxa un acompanyament telemàtic pels pacients de coronavirus. Es tracta d'un projecte solidari l'ha posat en marxa la Societat Catalana de Tecnologia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i l'objectiu és que les persones ingressades per coronavirus puguin estar acompanyades telemàticament de familiars i i amics.La iniciativa, batejada com a TelecomuniCAT , pretén que cap persona quedi "aïllada de l'entorn" i en una primera fase es farà en hospitals de referència com el Clínic, el de Bellvitge, el Parc Taulí o Sant Joan de Déu. L'IEC, a través d'un comunicat difós aquest divendres, ha fet una crida a particulars i a empreses a donar tauletes en bon estat, tant si són noves com de segona mà, i a fer donatius econòmics per a poder-ne comprar a través d'una campanya de micromecenatge.Els dispositius que s'obtinguin durant aquesta iniciativa solidària s'enviaran a pacients ingressats i aïllats per la Covid-19 en centres hospitalaris com l'Hospital Clínic, l'Hospital de Bellvitge, el Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital Germans Trias i Pujol o l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. En una segona fase, no es descarta arribar a més equipaments sanitaris. Les donacions de dispositius es poden fer a través d'aquest enllaç. La iniciativa compta amb el suport desinteressat d'empreses com FibraCAT, Addit.ion Healthcare, BETA, Volarás Volarás i Bertaportasantacana.com, així com de l'Institut Català de la Salut (ICS), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'IEC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor