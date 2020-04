Espanya suma 932 morts més per coronavirus i és ja el país d'Europa amb més contagis

932 morts en un dia. Aquest és, de nou, el tràgic balanç de víctimes que deixa la crisi del coronavirus a Espanya. Les defuncions -10.935- quasi arriben a les 11.000 persones arreu de l'estat. A hores d'ara, l'estat espanyol és el país amb més afectats d'Europa i el segon a nivell mundial.Mentre, l'increment de contagis diagnosticats disminueix lleugerament. En les darreres 24 hores, s'han detectat 7.472 nous positius i la xifra global d'infectats és de 117.710. Malgrat tot és, oficialment, el país d'Europa amb més casos, ja per damunt d'Itàlia, que compta 115.000 positius i 14.000 morts. En les pròximes hores, el govern espanyol ha de decidir si, acollint-se als criteris dels experts, s'allarga l'estat d'alarma més enllà del 12 d'abril.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que s'haurà de valorar si cal mantenir les mesures actuals de confinament total o començar a relaxar-les en alguns punts, però que és important no patir un "retrocés" ara que s'ha aconseguit "contenir" els contagis i "evitar la saturació" de les UCI malgrat que en algunes autonomies hi ha una alta tensió.Els responsables de Sanitat i els membres del govern espanyol ja fa dies que parlen d'un "alentiment" dels contagis i que han posat sobre la taula que és possible que s'hagi assolit el pic. Amb tot, insisteixen que això no volia dir que s'alleugerís la pressió a les UCI. De fet, segons les darreres dades oficials, ha crescut la xifra de persones greus. En aquests moments, hi ha 6.416 persones a la UCI, 324 persones que aquest dijous. El govern espanyol, però, ha precisat que s'ha aconseguit l'objectiu de no arribar a la setmana que ve amb un col·lapse.Catalunya és, en aquests moments, l'autonomia amb més infectats en estat greu, amb 2.053 pacients que estan en unitats de cures intensives. Pel que fa a la quantitat de persones que han estat donades d'alta, són ja 30.513 a tot l'Estat.Com des del principi de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya són els dos territoris més afectats. La primera registra 34.188 infeccions i 4.483 morts, mentre a la segona els contagis diagnosticats són 23.460 i les defuncions 2.335.Per la seva banda, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional continuen patrullant arreu d'Espanya per vigilar que la gent no se salti les restriccions de l'estat d'alarma. Ahir, la Guàrdia Civil va fer 26 detencions per desobediència i resistència a l'autoritat, i la Policia en va fer 93 pels mateixos motius. De cara al cap de setmana, les forces de seguretat intensificaran els controls per evitar que la gent se'n vagi a les segones residències. José Manuel Santiago, cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, ha avisat que saltar-se el confinament pot comportar penes de presó.També s'han fet advertències sobre estafes online, aquests dies que la gent utilitza més l'ordinador. José García Molina, comissari principal de la Policia, ha explicat que s'han registrat 130.000 dominis relacionats amb el coronavirus, una adquisició que pot ser el pas previ "per a un ús il·lícit". Així mateix, Molina també ha assegurat que continua la tasca diària d'atenció a les víctimes de la violència masclista, que arran del confinament es poden veure obligades a conviure amb el seu agressor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor