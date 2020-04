Les festes majors o la Mercè serà l'últim que s'autoritzarà després del confinament

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha apuntat aquest divendres que les festes majors de l'estiu, la Mercè o esdeveniments massius "segurament seran de les últimes coses que s'autoritzaran". En declaracions a Rac1, Colau ha dit que estan en contacte "permanent" amb el Primavera Sound, que es va reprogramar per a finals d'agost."Tant de bo es pugui fer a finals d'estiu, igual que la resta de festivals", ha afegit matisant però que els esdeveniments amb grans concentracions de persones "seran els més complicats" d'autoritzar passat el confinament total. "L'últim senyal de normalitat serà quan puguem fer esdeveniments massius com aquests", ha admès.De fet, Colau s'ha mostrat convençuda que hi haurà una "llarga fase de transició" entre el confinament total i reprendre les activitats del dia a dia. "Passaran mesos", ha assegurat.Precisament per això, ha argumentat que cal pensar que durant aquesta fase de transició, passat el pic de contagis, els infants puguin sortir de casa "almenys una estona".Segons ella, els nens i nenes estan fent un "esforç extraordinari" i al cap d'uns dies d'estar tancats comencen a tenir "atacs de tristesa, alteracions del son o angoixa", entre altres. Per aquest motiu, ha assenyalat, ja ha demanat públicament que quan comenci la fase de transició els infants siguin "en els primers en qui es pensi".A més, ha destacat que hi ha molts nens que viuen en cases petites, sense balcons o terrassa. Per tot plegat, ha demanat a les autoritats posar-se d'acord perquè puguin sortir "almenys una estona al dia".També durant la fase de transició ha acceptat que "segur que es plantejarà" algun tipus de limitacions d'aforament en espais concorreguts, com podria ser el transport públic. En tot cas, ha posat en dubte que això hagi de ser "definitiu".D'altra banda, Colau ha insistit que l'afectació a les residències de Barcelona és al voltant del 70% i ha tornat a demanar més implicació per part de la Generalitat, així com transparència en les dades, en general."Ens hem de conscienciar i saber on hem de posar els recursos i les dades", ha dit, posant com a exemple d'esforç municipal els pavellons Salut.Preguntada sobre la possibilitat de renunciar a dietes mentre duri la crisi sanitària, Colau ha afirmat que "té tot el sentit" en institucions com el Parlament perquè els diputats són d'arreu de Catalunya i ara no s'estan desplaçant. Amb tot, ha considerat que tampoc no serà "la gran solució" i que el que cal és defensar "pressupostos" en temes clau.A l'Ajuntament de Barcelona, a més, ha assegurat que no hi ha dietes de desplaçament. "Podem plantejar-ho a la Diputació o a l'AMB", ha dit, matisant que ella ja fa anys que va renunciar a les dietes que li corresponien en aquest àmbit.Text

