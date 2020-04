Detenen un jove per vendre marihuana al pàrquing de casa seva

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Cambrils un jove de 24 anys, veí del municipi, com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues. Els fets van tenir lloc aquest dimecres a la tarda quan els Mossos van rebre l’avís que hi havia un grup de persones que estaven reunides en un pàrquing comunitari i que no estaven respectant el confinament establert durant l’estat d’alarma.En arribar al lloc, els agents van localitzar tres persones de les quals només una era veïna de la comunitat. En l’escorcoll, els mossos van localitzar el vehicle d’un dels individus i que utilitzava com a punt de venda de la substància. Allà hi havia una bossa amb marihuana, una bàscula de precisió i un trinxador.Per tot plegat, els mossos van detenir el venedor per un delicte contra la salut pública. A més, a tots tres se’ls va aixecar acta per no respectar les mesures de confinament establertes pel decret d’estat d’alarma. El detingut, després de declarar en seu policial, va quedar en llibertat a l’espera de citació per part de l’autoritat judicial.