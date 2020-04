VÍDEO L'emotiva sortida del primer pacient amb coronavirus de l'UCI de Joan XXIII

L'hospital Joan XXIII de Tarragona ha donat la primera alta a un pacient de l'UCI amb coronavirus. El centre ho ha donat a conèixer aquest dijous a les xarxes socials amb un vídeo on es pot veure com el personal ho celebra amb grans aplaudiments. Les imatges s'han viralitzat ràpidament a les xarxes, que també han celebrat l'alta.De moment, però, el nombre d'hospitalitzats i infectats per coronavirus al Camp s egueix a l'alça. Segons les dades d'aquest dijous, hi ha 837 positius a la demarcació, 329 dels quals estan hospitalitzats. A més, ja han mort 51 persones a causa de la Covid-19.

