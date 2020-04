Europa demana disculpes a Itàlia per la primera resposta a la crisi del coronavirus

Europa, fa VERGONYA I PENA

Per Xafatarrossos el 3 d'abril de 2020 a les 13:41 0 0

VERGONYA I PENA per com va " resoldre " l'afer dels refugiats extrangers, VERGONYA I PENA per com va girar la cara en el cas Catalunya, i ara VERGONYA I PENA per com ha actuat devant el coronavirus i son tres cagades en poc temps. Aquella EUROPA que ens van vendre, unitària, solidària, defensora dels Drets Humans, del benestar social, tot un miratge, s'us ha vist el llautó. EUROPA no deixa de ser un club amb socis de diferent "status" on com sempre al llarg de la història MARICÓN L'ÚLTIM