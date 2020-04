Les classes a les escoles no es reprendran fins al setembre

Les classes presencials a les escoles no tornaran fins al setembre, però les escoles podrien obrir per acollir menors de sis anys en cas que els pares hagin d'anar a treballar. El govern espanyol ha desgranat aquest dimarts el pla de desconfinament, que tindrà quatre fases i durarà entre sis i vuit setmanes, fins que Espanya arribi a la "nova normalitat". En clau educativa, Pedro Sánchez ha anunciat que l'activitat docent no es reprendrà durant l'estiu, però ha obert la porta a "reforçar" activitats que afavoreixin la conciliació laboral i familiar.Perquè això passi, però, caldrà arribar a la fase 2, la fase intermèdia. En aquesta fase es permetrà l'obertura de cinemes, teatres i auditoris, amb limitacions d'un terç de l'aforament, i també es podran celebrar actes culturals de menys de 50 persones i, si és a l'aire lliure, de menys de 400 persones però assegudes. Els locals de culte també hauran de limitar el seu aforament, en aquest cas, al 50%. Estaran autoritzades també les visites a exposicions i conferències.En aquesta fase es podran podran obrir centres educatius sota unes estrictes mesures de seguretat. Com ha detallat Sánchez, la intenció del govern espanyol és facilitar la conciliació dels pares, que poden trobar-se en la situació d'haver d'anar a treballar en la fase de transició. És per això que es permetrà que "en casos excepcional", els nens puguin anar a un centre escolar durant unes hores al dia. La mesura encara s'haurà de detallar més en els pròxims dies.En qualsevol cas, la competència sobre educació és de la Generalitat. Els centres escolars van tancar el 13 de març i el Departament d'Educació té clar que els nens no tornaran a classe fins al setembre que ve, si així ho permeten les dades epidemiològiques. El conseller Bargalló ja va apuntar què podrien fer les escoles durant l'estiu , després de la finalització del curs de forma telemàtica al juny. Es reforçaran casals d'estiu i s'ampliaran les beques.Bargalló preveu que durant l'estiu s'organitzin activitats de reforç de "formes diverses", compaginades amb activitats lúdiques i sense activitat lectiva. És una proposta que veu amb bons ulls la comunitat educativa. La intenció del Departament d'Educació és que les escoles tinguin possibilitat d'obrir les aules per fer tasques d'acompanyament social, emocional i de dol a l'alumnat.

