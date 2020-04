Moren setze avis d'una residència de la Garriga

L'Asil Hospital de la Garriga (Barcelona) ha emès un comunicat en què explica que, fins l'1 d'abril, 16 residents del centre han mort. Tot i això, només dos d'aquests -que van morir a l'Hospital de Granollers- estaria confirmat que han desaparegut per culpa del coronavirus: "De la resta, no en podem confirmar amb exactitud la causa de la mort perquè no se’ls va poder realitzar cap test", lamenta el centre. També precisen que dimecres hi havia 12 persones amb un estat febril per sota de 37.5º i 6 persones amb simptomatologia per sobre d’aquesta temperatura.Pel que fa al personal, el centre defensa que "està treballant, com sempre, amb el màxim rigor i dedicació". Detallen que, ses del 16 de març, hi ha hagut 24 baixes d’IT (amb simptomatologia semblant a la produïda per la Covid-19), entre elles la del director Joan Cruells i la del director mèdic Santi Montal, per pneumònia derivada. També expliquen que s’ha aconseguit cobrir més del 90% de les baixes amb personal substitut "per tal de garantir l’atenció de totes les persones residents". I que durant aquests dies "s’han revisat i coordinat les necessitats de material de protecció per al personal, amb l’objectiu d’anar subministrant l’equip necessari perquè pugui desenvolupar la seva tasca i de minimitzar els riscos de contagi".L'Asil Hospital explica que ses del dia 14 de març s'han seguit les recomanacions i mesures preventives de CatSalut restringint les visites de familiars i, des del dia 27 de març, aïllant les persones residents a les seves habitacions. També s’han reestructurat espais i el funcionament diari de la institució, limitant els desplaçaments interns per tal de minimitzar les afectacions.El centre agraeix el suport i l’ajut del Servei Mèdic de MUTUAM, del Servei Mèdic del CAP de la Garriga, del Departament de Salut, del Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès i de l’Ajuntament de la Garriga, entre d’altres, amb els quals asseguren que estan en contacte constant, "així com la generositat de particulars i de la xarxa de voluntariat de la Garriga que ens ha cedit material protector i que no para de fabricar-ne per a renovar-lo i augmentar-lo".Finalment, destaquen "la dedicació de tot el personal de la residència, que com sempre està fent possible que la nostra gent gran estigui atesa en les millors condicions; i de les famílies, que aquests dies no poden visitar presencialment les persones residents i que suporten també una gran pressió".

