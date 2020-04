Capella justifica la decisió de les presons de no deixar sortir els presos polítics

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha considerat que les juntes de tractament de les presons han interpretat "conforme al reglament" però "de forma més estricta" per tal de "preservar" el 100.2 dels polítics pesos. "Les juntes han degut ponderar que el que cal és preservar allò que van resoldre", ha dit a Catalunya Ràdio.Capella ha apuntat que les juntes de tractament que han denegat la possibilitat que els presos polítics passessin el confinament a casa seva són "les mateixes" que els hi van donar el 100.2. Sobre la possibilitat que ara valorin atorgar-los temporalment el tercer grau, tal com han demanat alguns presos , ha afirmat que han ponderat "una sèrie de qüestions, totes a l'hora". Així, ha apuntat que han volgut protegir "que algú que té moltes ganes de valorar l'execució de la sentència no impedeixi aquesta progressió".La consellera s'ha mostrat molt crítica amb l'actuació del Suprem i ha reivindicat que els funcionaris que conformen les juntes "han de poder treballar amb serenitat d'ànims i d'esperit per poder resoldre sense interferències". Ha afegit que, per contra, el que ha volgut fer és "influir" en la seva voluntat a l'hora de prendre decisions. "No puc saber què hagués passat si el watsap no hagués existit", ha declarat, al mateix temps que ha reivindicat que els treballadors púbics "puguin fer la seva feina" sense "amenaces ni coaccions".Davant d'això, Capella ha afirmat que està esperant que la fiscalia demani informació sobre l'actuació del TS i que també ho faci el president del Consell General del Poder Judicial.

