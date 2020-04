Investigadors catalans identifiquen un fàrmac capaç de bloquejar els efectes del coronavirus

La ciència continua avançant en la lluita contra SARS-Co-V2. Un estudi de cooperació internacional, en el qual participen investigadors l' Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ha identificat un fàrmac en fase clínica capaç de bloquejar els efectes del virus que origina la malaltia Covid-19 El tractament, que des de ja es provarà en pacients infectats de coronavirus, ha demostrat la seva eficàcia en minirronyons generats a partir de cèl·lules mare humanes. S'ha desxifrat a partir de tècniques de bioingeniería com el virus interacciona i infecta les cèl·lules humanes del ronyó.Publicacions recents han demostrat que, per a infectar una cèl·lula, els coronavirus utilitzen una proteïna, denominada S, que s'uneix a un receptor de les cèl·lules humanes denominat ACE2 (enzim convertidor d'angiotensina 2). Tenint en compte que aquesta unió s'ha detectat com a porta d'entrada del virus a l'organisme, evitar-la podria constituir una possible diana terapèutica.L'estudi s'ha publicat aquesta setmana en la prestigiosa revista Cell . A part de l'equip català, liderat per Núria Montserrat, hi ha participat l'Institut Karolinska de Suècia, el Institute of Molecular Biotechnology de l'Austrian Academy of Sciences i el Life Sciences Institute (LSI) de la Universitat of British Columbia.En primer lloc els investigadors van demostrar que els organoides renals contenien diferents grups de cèl·lules que expressaven ACE2 de manera similar a la que s'observa en el teixit natiu, i després, van procedir a infectar-lo amb SARS-Co-V2.Una vegada van obtenir aquests minirronyons infectats, van aplicar diferents teràpies, concloent, com a resultat de l'estudi, que el hrsACE2 (ACE2 humà recombinant soluble), un fàrmac que ja ha superat les proves clíniques de fase 1 (en voluntaris sans) i de fase 2 (en pacients amb síndrome de dificultat respiratòria aguda), inhibeix significativament les infeccions per SARS-Co-V2 i redueix la seva càrrega viral."Aquestes troballes són prometedores com a tractament capaç d'aturar la infecció primerenca del nou coronavirus", assenyala la professora d'investigació ICREA Núria Montserrat.

