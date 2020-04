Més de 300 professionals construeixen el gran hospital de campanya Fira Salut

Més de 300 professionals, entre els qual també una quinzena d'entitats i organitzacions, treballen en el muntatge de l'hospital temporal de Fira Salut , ubicat al recinte de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha visitat aquest espai en construcció, que s'obrirà amb més de 300 llits i s'anirà ampliant fins a uns 2.000. Tot i així, "si fos necessari s'aniria ampliant en funció de les necessitats i disponibilitat de recursos".Quan es posi en marxa es farà amb 600 professionals sanitaris, entre metges, infermeria, auxiliars i zeladors. Els 336 llits disposaran de tauletes per garantir la comunicació entre pacients i familiars i comptarà amb lavabos, dutxes i zones reservades per als treballadors.En el muntatge hi treballen Fira de Barcelona, Metges Sense Fronteres, els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet, Bombers de la capital catalana, Guàrdia Urbana de les dues ciutats, la Diputació de Barcelona, els Mossos i l'exèrcit espanyol.L'hospital provisional disposarà de tots els materials per atendre pacients de coronavirus. Està equipat amb 336 llits amb tauletes per garantir la comunicació entre pacients i familiars, d'un sistema informàtic per accedir a tota la informació mèdica i a les fitxes dels pacients. També disposa de lavabos i d'un total de 12 dutxes pels pacients distribuïdes per tot l'espai. A més, els professionals que hi treballaran disposaran de vestuaris, guixetes, dutxes, sala de descans i cafeteria

