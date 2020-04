Montse Bassa explota contra les presons: «No sabia que també tenim l'enemic a casa»

La @dolors tenia ja el full signat i la mare avisada... I havia de sortir ahir. Recordo que tenia el 100.2 aprovat per cuidar la mare. Es va aplaçar la Junta “casualment”...

Que tenim l’enemic a Madrid ja ho sabia. El que no sabia és que també el tenim a casa... — Montse Bassa i Coll (@BassaMontse) April 2, 2020

La diputada d’ERC Montse Bassa ha criticat la decisió de les juntes de tractament de les presons, que han desautoritzat que els presos independentistes -entre els quals la seva germana, l’exconsellera de Treball i Afers Socials Dolors Bassa- es confinin a casa mentre duri la pandèmia."Tenia ja el full signat i la mare avisada, i havia de sortir ahir", ha comentat en una piulada a Twitter. "Que tenim l’enemic a Madrid ja ho sabia. El que no sabia és que també el tenim a casa", ha etzibat. El Tribunal Suprem va avisar dimarts les presons catalanes a deixar que els líders independentistes passin el confinament a casa pot ser un delicte de prevaricació.Els presos ho porten a l'ONUEls líders independentistes empresonats han enviat sengles cartes conjuntes a l'Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides i al Consell d'Europa denunciant el "tracte discriminatori" que creuen que han rebut per part de les autoritats penitenciàries en negar-los la possibilitat de passar el confinament pel coronavirus a casa . Les missives consideren que la decisió de no permetre'ls sortir mentre duri la pandèmia és "un risc" per a la seva salut i implica "restringir altres drets fonamentals" com la separació de poders, la igualtat davant de la llei, el respecte a les minories i la no discriminació per motius polítics. Per això, els demanen que emprenguin "qualsevol acció urgent" que creguin pertinent "per prevenir més abusos".Firmades per l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, en nom de la resta d'empresonats, les cartes expliquen com el Tribunal Suprem va advertir dimarts les juntes de presons que permetre'ls sortir durant l'estat d'alarma perquè passin la quarantena a casa podria suposar un delicte de prevaricació per part dels funcionaris que ho autoritzessin, un gest que "clarament contravé les crides repetides de l'Alt Comissionat dels Drets Humans urgint els governs a alliberar gent vulnerable, incloent-hi infractors de poc risc, dones detingudes, persones amb permisos i també presoners sense prou base legal, incloent-hi presos polítics".També recorden que tots ells han aconseguit el segon grau penitenciari mitjançant l'article 100.2 del reglament, que els autoritza a sortir unes hores i uns dies determinats, per la qual cosa l'avís del Suprem i la decisió del funcionariat penitenciari incompleix "els estàndards internacionals dels drets humans".En el text, els presos hi deploren que "mesures més flexibles s'han concedit als qui estan sota el 100.2 en altres presons, incloent-hi l'alliberament". És per això que afirmen que la seva situació suposa una "seriosa violació dels drets humans" que mereix l'"atenció urgent" de l'ONU i del Consell d'Europa.Tot i que les missives les firma únicament Junqueras com a eurodiputat, la subscriuen Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull. Van adreçades a la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatović; al secretari executiu del Comitè de Prevenció de la Tortura, Régis Brillat; a la secretària d'Eficiència de la Justícia a la Comissió Europea, Muriel Decot; al relator especial de dret de la salut de l'ONU, Dainius Püras; al relator d'afers de les minories, Fernand de Varennes; al relator especial de la Independència dels Jutges i Advocats, Diego García-Sayán; al relator especial del dreta a la llibertat d'opinió i expressió, David Kaye; i al relator especial de la situació dels defensors dels drets humans, Michel Forst, així com al relator en cap del Grup de Treball de Detencions Arbitràries, José Guevara.

