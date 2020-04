Fins a 511 morts en residències d'avis per coronavirus durant el març

Un total de 511 persones que vivien en residències d'avis han mort per coronavirus a Catalunya durant el mes de març, segons informa el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La xifra eleva el total de morts respecte de les dades que tot just ahir oferia el Govern, que parlava de 362 casos Hi ha 1.221 residents en geriàtrics que estan afectats per la Covid-19 i 239 estan hospitalitzats.Segons les dades del departament, són 199 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 336 amb persones amb simptomatologia, mentre que hi ha 3.702 professionals aïllats amb simptomatologia.Les dades fetes públiques pel departament han estat facilitades per les mateixes residències. A diferència de Salut, Afers Socials no es planteja per ara utilitzar les xifres dels informes de les funeràries.La xifra feta pública aquest dijous permetrà presentar dades acurades sobre les morts totals a Catalunya, després que la consellera de Salut, Alba Vergés, hagi admès que les dades oficials poden ser més precises.Vergés també ha avalat avui que es puguin treure avis de les residències encara que no s'hagin pogut fer el test del coronavirus, després que el Departament d'Afers Socials assegurés que l'objectiu era "apuntalar" els geriàtrics amb més personal i material de protecció.La consellera ha indicat que s'ha de valorar cas per cas, per veure si estan millor a la casa on van que no pas als centres on viuen. "No és el mateix el que està passant en una residència que en una altra. És una bona proposta quan això es decideix in situ. És important saber el domicili on aniran aquestes persones grans i si tenen millor adequació o no que en una residència".La decisió arriba després de les queixes de famílies i empreses gestores de residències per falta de material de protecció per al personal que hi treballa.

