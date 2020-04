Glovo planteja un ERTO al seu personal d'oficina

Glovo ha plantejat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que pot afectar el 38% de la seva plantilla. La companyia ho justifica per motius organitzatius i no de força major i apunta a la caiguda de l'activitat durant l'epidèmia de coronavirus.L'ERTO afectarà els empleats de les oficines de Barcelona, des d'on es dirigeix l'empresa, però no als repartidors, ja que aquests no estan contractats per l'empresa, que els força a ser autònoms.En un comunicat, Glovo assegura que l'equip directiu es rebaixarà el sou entre un 75% i un 90% durant tres mesos i que els seus fundadors, Òsca Pierre i Sacha Michaud, renunciaran al salari durant el mateix període.El plantejament de l'ERTO arriba poc després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considerés que els repartidors de Glovo no són autònoms i tenen una relació laboral amb l'empresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor