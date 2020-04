Denúncia contra Salut per la polèmica amb l'exèrcit espanyol a l'hospital de campanya de Sabadell

El pavelló, habilitat per acollir pacients de coronavirus Foto: ACN

La retirada de les tendes de l'exèrcit espanyol del tartan de la pista coberta d'atletisme ha viscut un nou capítol en la polèmica generada . Un particular ha presentat aquest dijous una denúncia contra el Departament de Salut per aquest fet al jutjat d'instrucció 3 de Sabadell, en funcions de guàrdia.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el denunciant ha demanat mesures cautelars i que s'actuï d'ofici per les decisions preses per Salut en la transformació de la instal·lació esportiva. El jutge ha traslladat la petició a Fiscalia, que es pronunciarà al respecte, així com de la competència del jutjat.Una denúncia que arriba després que aquest dijous al matí es comencessin a instal·lar els panells per donar formar l'espai sanitari, batejat amb el nom d'Hospital Temporal Vallès Salut, i que han estat motiu de la controvèrsia, ja que, tal com va explicar l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés , dimarts mentre es muntaven les tendes "una responsable de la Generalitat va aturar l'operació per fer un altre tipus de distribució".Curiosament, també aquest dijous, en la roda de premsa diària del govern espanyol, el cap de l’Estat Major de la Defensa, Miguel Ángel Villaroya, ha detallat que el desmuntatge militar es va consensuar amb la Generalitat perquè "no era l'adequat per aquella instal·lació" i es va optar per un "format com hi ha a IFEMA i a Barcelona". Unes declaracions que coincideixen amb les fetes dimecres per la consellera de Salut , Alba Vergés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor