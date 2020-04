El govern espanyol, sobre el confinament dels presos: «L'Estat pot mantenir la seguretat dels interns»

El govern espanyol ha tancat files amb la decisió de les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses, que aquest migdia han descartat que els presos polítics puguin passar en confinament a casa seva durant l'emergència sanitària. "Assumir que un intern ha de fer el confinament a casa seria assumir que l'Estat no garanteix la seguretat dels ciutadans, en aquest cas dels interns de les presons", ha dit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en una roda de premsa aquesta tarda des de la Moncloa.El ministre ha volgut treure importància a les amenaces del Tribunal Suprem sobre els funcionaris de presons i ha dit que la resolució de l'alt tribunal només recollia que, en la situació de sentència ferma dels líders independentistes, "no està prevista la possibilitat" que passin el confinament a casa. En aquest sentit, ha defensat la decisió de les juntes de tractament i dels funcionaris de presons. "Els funcionaris estan mantenint la seguretat de les presons", ha assegurat Marlaska. El ministre ha subratllat també la "bona actitud i caràcter dels interns" tenint present que estan en una situació de "doble confinament".Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses s'han reunit avui per abordar la decisió i finalment han rebutjat permetre que aquells interns als quals s'ha aplicat l'article 100.2 del reglament penitenciari, encara que tinguin un risc baix de reincidència i disposin de domicili puguin sortir de la presó mentre dura l'estat d'alarma. La decisió s'ha pres sota les amenaces del Tribunal Suprem, que dimarts va advertir directament els funcionaris que en cas d'optar per deixar sortir els líders independentistes podrien enfrontar-se a un delicte de prevaricació. Els presos han elevat el cas a l'ONU. Preguntat per la possibilitat de buidar els CIE, Grande-Marlaska ha defensat que estan actuant amb criteris "estrictes de salut i paràmetre de legalitat" i que s'està estudiant cada cas de forma individual. Ha dit, però, que sent conscients que no els interns no poden ser retornats als seus països, s'estan acordant mesures concretes per posar-los en llibertat i en mans dels serveis d'acollida. L'ocupació als CIE, ha dit, és ara d'un 9%.Pel que fa al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants de Melilla, el ministre ha dit que "no consta la necessitat" d'haver de traslladar interns a la península per qüestions de salut o seguretat perquè aquests dos aspectes "no estan compromesos". Ha explicat que es va treballar "prèviament a la crisi" i que, en tot cas, si fos "necessari i imprescindible", es prendrien mesures per garantir la salut i el benestar dels interns.El govern espanyol decidirà en els pròxims dies si prorroga de nou l'estat d'alarma que es va decretar el 14 de març arran de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. El ministre Marlaska ha explicat que la situació és "dinàmica" i, per tant, l'avaluació que se'n fa és diària i estarà supeditada als criteris del comitè científic. En els darrers dies, el govern espanyol ja ha apuntat també que l'aixecament del confinament, quan es produeixi, es farà de forma gradual i progressiva.L'actual estat d'alarma és vigent fins al 12 d'abril i, per tant, si el govern de Pedro Sánchez decideix allargar-lo fins a finals d'abril, caldrà que el Congrés dels Diputats ho aprovi la setmana que ve. En tot cas, Grande-Marlaska ha assegurat que l'objectiu és tornar a la normalitat "en el menor temps possible" i ha valorat els resultats "positius" que estan donant les mesures preses fins ara. "En els pròxims dies sabrem quina és la resolució", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor