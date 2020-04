Un respirador català es destinarà a «ús compassiu» als hospitals després que no hagi rebut l'aval del ministeri

El respirador electrònic que han produït la firma manresana Framun i la igualadina Waterologis sota la coordinació de la Cambra de Comerç de Barcelona, tindrà un "ús compassiu" als hospitals que decideixin adquirir-lo, després que el Ministeri de Sanitat, a través de l'Agència Espanyola de Medicaments, hagi negat l'homologació d'una quarantena de propostes de respiradors i altres útils per fer front a la crisi del coronavirus, entre les quals es trobava aquest projecte.L'enginyer de Waterologies, Antoni Cuevas, ha explicat aque l'agència "no ha estat gens flexible a l'hora de tenir en compte els criteris d'homologació" dels diferents projectes, i que aquesta és una postura que "sorprèn, tenint en compte la crisi sanitària que patim i la falta d'instrumental que pateixen els hospitals".El giny desenvolupat per Framun i Waterologies mecanitza l'exercici de pressió dels balons d'aire que generalment s'usen manualment, de manera que, sense ser un respirador totalment electrònic, té autonomia per proporcionar oxigen al pacient de forma autònoma.Malgrat la negativa a l'homologació, Cuevas ha explicat al diari que "igualment podrà servir als hospitals" fent-lo servir pel que es coneix com a "ús compassiu". En no comptar amb l'homologació, el respirador no pot entrar en el circuit d'assistència convencional del malalt, però sí que pot donar servei a aquells pacients que ho autoritzin expressament com a "mesura d'auxili" davant la falta de respiradors homologats que poden patir alguns centres.El respirador ha estat testat al Clínic, a Bellvitge, a Can Ruti i a dos centres privats amb èxit, de manera que ja se n'han produït i servit 30 unitats, que es veuran ampliades en 20 unitats més aquest mateix dijous, i que arribaran a un total de 150 en una setmana. "N'anirem fabricant poc a poc, segons avanci la demanda", ha explicat Cuevas, que ha afegit que "cal tenir en compte que l'aparell tindrà igualment ús quan passi la crisi del coronavirus per a tots aquells malalts que pateixin falta d'aire".

