El govern espanyol decidirà en els pròxims dies si prorroga l'estat d'alarma

El govern espanyol decidirà en els pròxims dies si prorroga de nou l'estat d'alarma que es va decretar el 14 de març arran de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicat que la situació és "dinàmica" i, per tant, l'avaluació que se'n fa és diària i estarà supeditada als criteris del comitè científic. En els darrers dies, el govern espanyol ja ha apuntat també que l'aixecament del confinament, quan es produeixi, es farà de forma gradual i progressiva.L'actual estat d'alarma és vigent fins al 12 d'abril i, per tant, si el govern de Pedro Sánchez decideix allargar-lo fins a finals d'abril, caldrà que el Congrés dels Diputats ho aprovi la setmana que ve. En tot cas, Grande-Marlaska ha assegurat que l'objectiu és tornar a la normalitat "en el menor temps possible" i ha valorat els resultats "positius" que estan donant les mesures preses fins ara. "En els pròxims dies sabrem quina és la resolució", ha dit.Fins ara, tant l'estat d'alarma decretat el 14 de març com la pròrroga, han estat anunciades en roda de premsa pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, encarregat de defensar-ho al Congrés dels Diputats.El ministre de Ciència, Pedro Duque, per la seva banda, ha intentat argumentar per què creu que Espanya registra el 20% de les morts per coronavirus arreu del món tenint 47 milions d'habitants. Ha assegurat que les comparacions amb altres països és "agosarada" perquè en aquests moments no es té cap certesa sobre com s'estan comptant les defuncions, però ha apuntat que Espanya és el país amb una esperança de vida més alta. Les persones grans, ha dit, poden viure més anys per "l'eficiència de la sanitat espanyola" però en aquesta crisi estan sent les persones més afectades.

